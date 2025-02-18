Завтра в Орле пройдут учения МЧС

К ним привлекут аэромобильную группировку орловского управления ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМЧС.

Цель учений — отработать на практике алгоритмы взаимодействия экстренных служб при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. От пожарных и спасателей ждут «слаженности усилий», а также оперативности и чёткости принимаемых решений».

«Это плановая тренировка, жителей просим сохранять спокойствие!» – добавили в пресс-службе.

Напомним, что накануне Орёл посетил заместитель главы ведомства Илья Денисов.

ИА «Орелград»