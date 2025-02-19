Арест Лежнева продлили только на месяц

Советник орловского губернатора останется в СИЗО, но до 24 марта.

Такое решение принял Советский районный суд. Заседание состоялось сегодня.

Председатель суда Андрей Третьяков постановил продлить содержание Сергея Лежнева под стражей примерно на один месяц – до 24 марта 2025 года. Об этом сообщают «Орловские новости».

Отметим, что ранее арест постоянно продлялся на два месяца. Судя по всему, в ближайшее время против Лежнева будет выдвинуто официальное обвинение.

Лежнев, который остаётся советником Клычкова, хотя и не может исполнять свои обязанности, подозревается в соучастии в хищении бюджетных средств (на ремонтах трёх орловских мостов и закупках медицинского оборудования). Также сообщалось, что он проходит по статьям «организация преступного сообщества» и «мошенничество» (причём в последнем случае речь идёт об оформлении служебных командировок в зону СВО).

ИА «Орелград»