Завтра на Орловщине простятся с участником СВО

Церемония пройдёт во Мценске.

В городе попрощаются с погибшим на СВО Андреем Волковым. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Мценск».

Прощание состоится завтра, 20 февраля, в 10 часов. Церемония пройдёт в Троицком храме (улица Советская, дом 56).

Напомним, что на днях во Мценске вдове участника СВО передали Орден Мужества. Аммая Юсупова отметили наградой посмертно — он героически погиб на специальной военной операции в апреле минувшего года.

Также недавно Орден Мужества передали родителям жителя Мценского района Павла Сидорова. Орловец погиб в феврале 2024-го, выполняя свой воинский долг.

ИА «Орелград»