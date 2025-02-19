Завтра на Орловщине простятся с участником СВО

19.2.2025 | 12:40 Новости, СВО

Церемония пройдёт во Мценске.

Фото: vk.com/anon_57

В городе попрощаются с погибшим на СВО Андреем Волковым. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Мценск».

Прощание состоится завтра, 20 февраля, в 10 часов. Церемония пройдёт в Троицком храме (улица Советская, дом 56).

Напомним, что на днях во Мценске вдове участника СВО передали Орден Мужества. Аммая Юсупова отметили наградой посмертно — он героически погиб на специальной военной операции в апреле минувшего года.

Также недавно Орден Мужества передали родителям жителя Мценского района Павла Сидорова. Орловец погиб в феврале 2024-го, выполняя свой воинский долг.

ИА «Орелград»


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