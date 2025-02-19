Около 3 тысяч орловцев держат средства на счетах эксроу

В общей сложности это около 5 миллиардов рублей.

На 1 января этого года услугой пользовались 1296 жителей Орловской области. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

Напомним, что на счета эксроу поступают средства, предназначенные для оплаты жилья, которое возводят по договорам долевого строительства. Такая мера позволяет защитить деньги от недобросовестных застройщиков. Стройкомпания получает их только после сдачи дома.

Так, в 2024-м в Орловской области банки перевели застройщикам около 8 миллиардов, размещённых на счетах эксроу. В свою очередь, покупатели недвижимости получили ключи от 1868 новых квартир.

За всё время существования такой системы её помощью в нашем регионе воспользовались 8945 человек. Они приобрели жильё на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

Средства, размещённые на счетах эксроу, находятся «под опекой» Агентства по страхованию вкладов. При критических ситуациях эта организация возмещает деньги (но только суммы до 10 миллионов рублей).

Кроме того, с 1 января начала действовать дополнительная мера защиты, которая пресекает ситуации, когда банки, получив средства по ипотечному кредиту, направляют их не на счёт эксроу, а на аккредитив (специальную схему расчёта между продавцом и покупателем при посредничестве кредитных организаций).

ИА «Орелград»