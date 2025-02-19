На улице Пушкина в Орле запланировали высотку

21 этаж.

Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области на минувшей неделе. Информация содержится в протоколе, опубликованном на Портале Орловской области. С предложением о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030717:12 (ул. Пушкина, д. 39) обратился Глухов Денис Валерьевич. Площадь участка – 4695,11 кв. м. Земля находится в муниципальной собственности. Глухов Д. А пользуется ей на праве аренды. Мужчина намерен заняться строительством многоквартирного жилого дома. Предполагаемая этажность – 21, площадь застройки – 701 кв. м.

Комиссия по землепользованию рекомендовала управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области направить материалы в орган местного самоуправления для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Заявителю до презентации населению стоит предоставить развертку с основных видовых точек с указанием основных объемов и высот. Окончательное решение будет принято по итогам публичных слушаний.

В настоящий момент этот участок, судя по кадастровой карте, предназначается для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений, торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Отметим, в конце 2022 года состоялись публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в границах улиц Московской, Герцена и переулка Трамвайного. Тогда было предложено исключить из границ красных линий земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030717:12. Он на тот момент был в аренде у ООО «ИнвестКо».

ИА “Орелград”