В орловский спорт вложат миллиарды рублей

Объем финансирования целевой программы увеличен.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона в обновленной редакции утвердило государственную программу Орловской области «Развитие физической культуры и спорта». Второй этап ее реализации стартовал в 2025 году и продлится по 2029 год включительно. Общий объем финансирования увеличен с 5,385 миллиарда рублей до 5,604 миллиарда рублей. В структуре программы появился новый региональный проект «Спорт Орловщины».

Его основная цель заключается в обеспечении условий для подготовки спортивного резерва в организациях, входящих в систему спортивной подготовки. В рамках проекта запланирована поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва; поставка малых спортивных форм и футбольных полей, постройка и приобретение объектов для массового спорта, поставка оборудования для создания модульных спортивных сооружений, а также капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

В рамках указанного проекта предполагается, в частности, создать в регионе 11 новых площадок для сдачи нормативов ГТО, две модульные спортивные площадки, благоустроит территории двух спортивных объектов. Ожидается, что благодаря принятым мерам будет расти количество спортсменов Орловской области, занявших 1-6 место на чемпионатах и первенствах России. Так, по итогам 2025 года таковых должно быть не менее 25. В дальнейшем ежегодно число указанных спортсменов будет прирастать на одного в год, то есть в 2029 году уже не менее 29 орловцев должны успешно выступить на соревнованиях национального уровня.

Финансирование по региональному проекту «Спорт Орловщины» запланировано в объеме 635,806 миллиона рублей. Все средства поступят из областного бюджета. Финансирование за счет внебюджетных источников, муниципальных образований, а также территориальных государственных внебюджетных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования, не предусмотрено. Но проектом предусмотрено оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

ИА «Орелград»