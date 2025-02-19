Расширенный участок трассы «Крым» откроют уже в мае

19.2.2025 | 14:35 Важное, ЖКХ, Новости

Ранее сообщалось, что работы на орловском участке федеральной трассы завершатся только в ноябре.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Как рассказали в «Росавтодоре», благодаря высоким темпам ремонт планируется сдать на полгода раньше.

Работы ведутся на отрезке между 422-м и 437-м километрами трассы, на территории Кромского и Троснянского районов. Напомним, после их завершения количество полос движения должно удвоиться (с двух до четырёх).

На данный момент здесь расширили земляное полотно, а также уложили верхний слой покрытия (из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона). Кроме того, на трассе заменили водопропусные трубы, а в границах водоохранных зон обустроили локальные водоочистные сооружения.

Также на отрезке появились новые линии электрического освещения, автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы и светофоры.

ИА «Орелград»


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