Расширенный участок трассы «Крым» откроют уже в мае

Ранее сообщалось, что работы на орловском участке федеральной трассы завершатся только в ноябре.

Как рассказали в «Росавтодоре», благодаря высоким темпам ремонт планируется сдать на полгода раньше.

Работы ведутся на отрезке между 422-м и 437-м километрами трассы, на территории Кромского и Троснянского районов. Напомним, после их завершения количество полос движения должно удвоиться (с двух до четырёх).

На данный момент здесь расширили земляное полотно, а также уложили верхний слой покрытия (из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона). Кроме того, на трассе заменили водопропусные трубы, а в границах водоохранных зон обустроили локальные водоочистные сооружения.

Также на отрезке появились новые линии электрического освещения, автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы и светофоры.

ИА «Орелград»