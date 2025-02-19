Орел надеется снести 23 аварийных дома

При этом необходимое финансирование пока не предусмотрено.

Вопрос ликвидации расселенных зданий рассмотрели на заседании комитета горсовета по ЖКХ 19 февраля. Заместитель мэра Орла Сергей Филатов обрисовал проблемы по районам: в Советском 40 аварийных домов (16 снесено), в Северном – 8 (снесен один), в Железнодорожном – 57 (снесены три), в Заводском – 62 (снесены шесть).

«В рамках доведенного финансирования, по решению судов, у нас шесть аварийных домов: Пушкарная, Васильевская, Карачевская, Калинина, Высоковольтная и Кирпичный завод, – пояснил Филатов. – При доверии дополнительного финансирования, которое мы с вами должны рассмотреть на 2025 год, предусмотрена возможность снесения 23 аварийных домов».

Ориентировочно на каждый объект необходимо 674 тысячи рублей. Общая сумма – 15,5 млн рублей. В настоящий момент профильное подразделение администрации располагает лишь суммой 1,2 млн рублей. Также для консервации оставшихся аварийных домов необходимо 90 тысяч рублей на каждый, чтобы предотвратить допуск внутрь посторонних, пояснил Сергей Филатов.

Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов отметил, что остается открытым вопрос сараев и «санитарных установок». На эти цели город ничего не закладывает.

«Они же опасность определенную представляют. Не дай Бог, кто-нибудь провалится», – сказал Сергей Швалов.

Сергей Филатов пояснил, что проведут сортировку и учтут в контрактах, однако хозпостройки есть не у всех домов. Также заместитель мера заверил, что ни один из 23 объектов, запланированных к сносу, не относится к культурному наследию.

ИА “Орелград”