Орловский суз засудили за общагу

19.2.2025 | 17:34 Закон и порядок, Новости

Прокуратура установила, что помещения не соответствуют требованиям.

Фото: ИА «Орелград»

Проверку проводила Новосильская межрайонная прокуратура — в общежитии Орловского техникума агробизнеса и сервиса. В Новосиле действует его филиал.

Оказалось, что на потолках и стенах помещений имеются следы намоканий и протечек. В результате покрытие разрушалось, а отделочные материалы отслаивались.

Прокуратура района обратилась в суд с соответствующим иском в администрации учебного заведения. Дело рассматривал Мценский районный суд. В итоге оно решилось в пользу надзорного ведомства.

Теперь сузу придётся провести необходимые ремонтные работы.

«Исполнение судебного акта поставлено на контроль», – добавили в пресс-службе органа надзора.

ИА «Орелград»


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