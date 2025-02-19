Глазуновская ЦРБ недоплатила за сотрудников 780 тысяч

Задолженность по страховым взносам выявила орловская прокуратура.

Средства должны были поступить в государственные внебюджетные фонды в виде отчислений на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование работников. В итоге сложилась внушительная задолженность.

Прокуратура района выявила этот факт и внесла соответствующее представление главному врачу учреждения.

Судиться не потребовалось. Главврач отреагировал на сигнал и погасил долг по уплате страховых взносов. К настоящему моменту проблема решена.

Напомним, это не первое подобное нарушение, связанное с этим учреждением. Так, в декабре выяснилось, что Глазуновская центральная районная больница задолжала 102 тысячи подрядчику, который должен был заниматься сопровождением медицинской информационной системы.

ИА «Орелград»