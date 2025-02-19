Глазуновская ЦРБ недоплатила за сотрудников 780 тысяч

19.2.2025 | 16:46 Закон и порядок, Медицина, Новости

Задолженность по страховым взносам выявила орловская прокуратура.

Фото: гцрб.рф

Средства должны были поступить в государственные внебюджетные фонды в виде отчислений на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование работников. В итоге сложилась внушительная задолженность.

Прокуратура района выявила этот факт и внесла соответствующее представление главному врачу учреждения.

Судиться не потребовалось. Главврач отреагировал на сигнал и погасил долг по уплате страховых взносов. К настоящему моменту проблема решена.

Напомним, это не первое подобное нарушение, связанное с этим учреждением. Так, в декабре выяснилось, что Глазуновская центральная районная больница задолжала 102 тысячи подрядчику, который должен был заниматься сопровождением медицинской информационной системы.

ИА «Орелград»


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