Орловцы сокращают бумажное общение с налоговиками

Всего 7 процентов обращений к налоговикам поступило в бумажном виде.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, в прошлом году в ведомство поступило 19,9 тысячи письменных обращений граждан. При этом на бумажном носителе поступило всего 7 процентов обращений от их общего числа. Большую же часть писем орловцы направили с помощью интерактивных сервисов, а именно личных кабинетов налогоплательщика для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего в 2024 году через личные кабинеты налоговики получили 84 процента обращений от их общего числа, но это на 8,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

Дело в том, что орловцы стали активнее пользоваться для связи с налоговиками электронный сервис «Обратиться в ФНС России» и телекоммуникационными каналами связи. Что касается структуры обращений, то в 28 процентах случаев жителей Орловской области интересовали вопросы начисления и уплате имущественных налогов, в том числе транспортного налога, налога на имущество, земельного налога и предоставлении льгот по указанным налогам.

«Вместе с тем 25 процентов обращений направлены по теме налога на доходы физических лиц и в 12 процентах случаев – по вопросам имеющейся задолженности по налогам», – сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС. Стоит отметить, что налоговики дают множество разъяснений и при личных беседах с орловцами. Так, на днях мобильный офис налоговой службы поработал в отделении одного из банков в городе Мценске. Налоговики напомнили посетителям и сотрудникам банка о том, что с начала 2025 года стартовала декларационная кампания, в рамках которой физическим лицам необходимо отчитаться о своих доходах за 2024 год.

«Также сотрудники УФНС России по Орловской области рассказали, что с 2025 года реализована возможность получения в упрощенном порядке социальных вычетов на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, а также страховых и пенсионных взносов, – говорят в областной налоговой службе. – В этом случае не нужно заполнять декларацию и собирать пакет документов, налоговая служба сформирует предзаполненное заявление в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В ведомстве также напомнили, что возможность получения налоговых вычетов в упрощенном порядке напрямую зависит от сведений, представленных в налоговые органы банками, медицинскими, образовательными или физкультурными организациями, с которыми был заключен договор на оказание услуг.

ИА «Орелград»