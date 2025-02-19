В Орле очистили полосу отвода железной дороги

В нормативное состояние полосу привели после вмешательства прокуратуры.

Как уточнили в Орловской транспортной прокуратуре, проверка была проведена после обращения орловца на личный прием к Московскому межрегиональному транспортному прокурору Геннадию Круку. Бдительный и неравнодушный гражданин рассказал ему о возможных нарушениях законодательства об отходах производства и потребления в полосе отвода железной дороги. В ходе проведенной проверки доводы заявителя подтвердились.

«В полосе отвода железной дороги на перегоне Кромская – Цон размещалась свалка мусора, порубочных и строительных материалов, иных отходов производства и потребления, – сообщили в надзорном ведомстве. – В связи с этим прокурором начальнику Орловской дистанции пути внесено представление».

После вмешательства прокуратуры дело тут же сдвинулось с мертвой точки. В результате принятых мер прокурорского реагирования полосу отвода уже привели в нормативное состояние, отходы собрали и вывезли. Тем не менее, ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлению прокуратуры ответственный работник Орловской дистанции пути привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в виде штрафа.

Тем временем в Орле по требованию прокуратуры Железнодорожного района суд обязал управляющую компанию ликвидировать свалку отходов на контейнерной площадке на улице Грузовой. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, проверку провели по обращениям местных жителей. Прокурорские работники пришли к выводу, что «ООО «Жилищное эксплуатационное управление № 17» длительное время не принимались меры к надлежащему содержанию контейнерной площадки на улице Грузовая, обслуживающей многоквартирные жилые дома, находящиеся под его управлением».

«Территория контейнерной площадки и прилегающие к ней территории вблизи жилого сектора своевременно не убирались, в результате в месте временного накопления отходов образовалась несанкционированная свалка мусора, в том числе крупногабаритных отходов, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. – В целях понуждения к устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура направила в суд иск об обязании управляющей компании ликвидировать свалку отходов и очистить территорию контейнерной площадки от накопившегося мусора. Железнодорожным районным судом города Орла иск прокурора удовлетворен, его исполнение контролирует прокуратура района».

ИА «Орелград»