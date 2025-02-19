Орловец «инвестировал» в мошенников 846 тысяч

Эти средства житель Орловской области взял в кредит.

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Жертвой преступления стал житель Ливенского района. Всё началось с того, что на одном из сайтов знакомств он стал общаться с некой девушкой. Затем общение продолжилось в мессенджере.

Знакомая предложила ему заработать на инвестициях и передала контакты «наставников». Тогда орловец связался уже с ними. Неизвестные лица начали давать ему советы по финансовым вложениям.

Мужчина поверил «наставникам», взял в кредит 846 тысяч и «инвестировал» их на некой площадке — в итоге, лишившись данных средств. Через некоторое время орловец, прочтя в итернете негативные отзывы о данном проекте, обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В МВД напоминают, что проверить инвестиционную площадку на подлинность можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

ИА «Орелград»