Жителя Петербурга заставили вернуть миллион орловчанке

Мошенники использовали его счёт для хищения средств жительницы Орловской области.

Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

От действий преступников пострадала жительница Железнодорожного района Орла. В феврале минувшего года мошенники, введя её в заблуждение, заставили её перевести деньги на якобы безопасный счёт. Орловчанка лишилась своих средств.

Как выяснила полиция, часть этих денег поступила на счёт, открытый на имя жителя Петербурга. В связи с этим прокуратура Железнодорожного района Орла направила иск в суд Приморского района северной столицы.

Там согласились с доводами органа надзора. Суд постановил взыскать с данного гражданина один миллион рублей — как неосновательное обогащение. Средства получит потерпевшая.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»