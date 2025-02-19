Орловец поплатился за желание остаться в тени

Суд оштрафовал жителя Орловской области за отказ снять тонировку.

Дело рассматривалось в Ливенском районном суде. К административной ответственности привлекли местного жителя.

В январе этого года полицейский остановил «Ладу Калину». Боковые стёкла машины были оклеены тонировкой. Из-за этого их светопропускающая способность оказалась снижена до уровня, который не соответствовал требованиям технического регламента.

Водителя оштрафовали на 500 рублей. Также полиция предписала ему очистить стёкла от плёнки до определённого числа. Однако орловец не выполнил предписание.

Из-за этого на него составили новый протокол об административном нарушении. Суд счёл действия автомобилиста незаконными и повторно оштрафовал его – уже на 2500 рублей.

В пресс-службе суда отметили, что гражданин признал вину и выразил раскаяние. Также смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребёнка.

ИА «Орелград»