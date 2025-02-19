В Орле выставили меч, найденный чёрным археологом

Посмотреть на него можно до конца этой недели.

Экспонат демонстрируется в областном краеведческом музее в рамках выставки «Орловский край — территория древностей: от неолита до 20-го века». В основном, она состоит из находок, обнаруженных в ходе археологических раскопок, которые проходили в парке «Орловская крепость» на протяжении нескольких последних лет.

Представленный на выставке древнерусский меч относят к 12-му или 13-му веку. Его история более сложная.

Как пишет «Орёлтаймс», меч изъяли сотрудники УФСБ России, проводившие служебные мероприятия во Мценском районе. Его пытался продать некий человек молодого возраста (хотя по закону торговля такими предметами запрещена). Продавец хотел за него один миллион рублей.

Научный сотрудник института Археологии РАН Олег Радюш, который занимается раскопками на Орловщине уже не первый год, был привлечён для проведения соответствующей экспертизы. Затем меч передали в федеральный Государственный исторический музей.

«Как правило, такие находки остаются в федеральной собственности на базе подобных музеев, и их не возвращают в регион. Однако Олег Александрович настоял на том, чтобы такие предметы хранились в фондах региональных музеев. У нас ранее подобных находок не было. И, к счастью, буквально неделю назад этот меч к нам вернулся. Велась активная работа с Минкультом. В ближайшее время мы передадим его на реставрацию», – рассказал директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев.

Выставка будет работать до 30 марта, однако меч можно будет увидеть только до конца этой недели. Известно, что он состоит из железного клинка и рукояти (последняя сохранилась не полностью). Общая длина оружия составляет 84 сантиметра. Клинок имеет два лезвия, а по его центральной части проходит продольное углубление.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»