Орловские строители назвали свою главную проблему

В Орловской области измерена деловая активность строительных организаций.

По данным обследования деловой активности строительных организаций Орловской области, отражающего взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в четвертом квартале 2024 года составил минус 7 процентов. Об этом сообщает Орелстат. Отрицательным сохраняется и баланс прогнозных оценок.

Так, по итогам первого квартала 2025 года 25 процентов орловских строительных компаний ожидают снижений физического объема работ по сравнению с четвертым кварталом 2024 года; 12 процентов компания ожидают сокращения прибыли, 6 процентов – уменьшения собственных оборотных средств, 3 процента – сокращения численности своих работников. В то же время 90 процентов орловских строителей ожидают роста цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы.

В рамках опроса руководителей организаций были определены основные факторы, ограничивающие строительную деятельность. Так, в четвертом квартале 2024 года таковыми являлись: высокий процент коммерческого кредита (отметили 42 процента руководителей), высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (30 процентов), высокий уровень налогов (26 процентов), погодные условия (18 процентов), неплатежеспособность заказчиков (16 процентов), недостаток финансирования (13 процентов), недостаток квалифицированных рабочих (12 процентов), недостаток заказов на работы (6 процентов), конкуренция со стороны других строительных фирм (3 процентов).

К слову, в соответствии с постановлением правительства Орловской области об утверждении государственной программы «Развитие строительного комплекса Орловской области» в прогнозном периоде ввод жилья в 2025 году составит 330 тысячи квадратных метров, в 2027 году – 372 тысячи квадратных метров, в 2029 году – 540 тысяч квадратных метров. Ввод жилья в плановом периоде 2030-2042 годов, по оценке правительства региона, будет поддерживаться на уровне 330 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»