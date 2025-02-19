Приостановлена закупка оборудования для «титаника»

Замруководителя «Орелгосзаказчика» сообщил, что финансирование идет на достройку.

Заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Руслан Орлов выступил на заседании комитета по здравоохранению облсовета 18 февраля. Он уточнил, что в настоящий момент учреждение готовит закупочную документацию, но решается вопрос финансирования.

«Те лимиты, которые у учреждения имеются, они отведены для финансирования строительных работ непосредственно. На текущий момент имеется 750 миллионов рублей. Это денег впритык, чтобы подрядчик не задохнулся».

Руслан Орлов пояснил, что финансирование не выделяется отдельно на оборудование, а доводится единой суммой. «Сейчас приоритет – это строительная работа».

Заместитель руководителя депздрава Владимир Николаев уточнил, что проектом запланирована закупка по 393 единицам медицинского оборудования. На текущий момент заключено 35 контрактов на сумму 1 380 880 384 рубля. Авансом поставщики получили 541 миллион. Процесс продолжается, заверил Николаев, рассматриваются вопросы на закупку порядка 112 номиналов медицинского оборудования как для нужд отделений, так и для нужд лабораторных подразделений, реанимации.

Еще одна сложность: «так рынок работает, что очень много профессиональных жалобщиков». За 2024 год получили 34 жалобы, пояснил Руслан Орлов. Из них УФАС признал обоснованными только семь. Остальные были отклонены. По одной из жалоб суд принял положительное решение по доводам заказчика.

Заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый подчеркнул, что несмотря на пройденную проектом экспертизу, в ММЦ не предусмотрены некоторые абсолютно необходимые помещения – столовые, перевязочные и так далее. Весь список Круглый зачитывать не стал.

«Насколько я знаю, была согласительная комиссия. Как решился этот вопрос? Это очень важно. Врачи волнуются: как они будут там работать», – сказал Круглый.

Руслан Орлов ответил, что частично вносятся изменения, чтобы больница более полно отвечала запросам медиков.

«По всем невозможно было учесть, скажем так, «хотелки». Но где можно было пойти навстречу без ущерба строительному процессу и оказанию будущей медицинской помощи, решения приняты положительно», – заверил Руслан Орлов.

Срок ввода в эксплуатацию определён сентябрем 2025 года. На текущий момент на объекте более 300 человек. И в целом стройка ведется «очень ритмично», оценил Орлов.

Напомним, Медицинский центр Орловской областной клинической больницы, расположенный на бульваре Победы в Орле, достраивает ООО «Стрела». Сдача объекта планировалась в четвертом квартале 2024 года.

ИА “Орелград”