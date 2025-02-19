Орловский ветеран рассказал, как брал «языков»

Госархив Орловской области пополнил коллекцию воспоминаний участников ВОВ.

Государственный архив Орловской области опубликовал очередные воспоминания в рамках проекта «Война глазами ветеранов-фронтовиков». Напомним, проект приурочен к 80летию Победы в Великой Отечественной войне. В его основу положены воспоминания и письма участников войны о незабываемых эпизодах боевого пути. Госархив еженедельно публикует воспоминания ветеранов-фронтовиков. На этот раз опубликован рассказ Афанасия Миронова, уроженца села Муравельник Шаблыкинского района Орловской области, который прошел всю войну – от Москвы до Берлина.

Ветеран участвовал в Сталинградской битве, в разгроме группировки Паулюса, и вспомнил один случай именно из того времени. Корпус, в котором служил Афанасий Максимович, стоял близ деревни Нижняя Бузиновка, расположенной примерно в 80 километрах от Сталинграда. Деревня была расположена в балке, ее окружали небольшие горы. Командование приказало советским бойцам овладеть деревней.

«Сначала взяли двух «языков» во ржи, – вспоминает Афанасий Миронов. – Мне был дан приказ отвезти их в штаб корпуса. Когда мы с лейтенантом и охраной прибыли на место, то там было все разбито. Поехали назад. Стемнело. Приблизились к деревне, в которой были уже немецкие танки. Мы оказались под шквальным огнем противника. Немецкий снаряд попал в нашу машину, она загорелась. Я с лейтенантом выпрыгнул в лобовое окно.

Троих из охраны убило. С остальной охраной мы взяли «языков» и побежали к мельнице на небольшой речке. Там начиналось пшеничное поле. Всю ночь ползли по пшенице и только к обеду, на второй день, пришли в свою часть, сдали командиру «языков». Эту деревню уже отбили наши. Мне дали сразу же машину, и я повез 20 раненых в Сталинград. На обратном пути попал под сильную бомбежку и только через две недели нашел свою часть».

Как сообщает Госархив Орловской области, после Сталинградской битвы Афанасий Миронов участвовал в разгроме немцев на Орловско-Курской дуге, в освобождении Украины и Польши, брал штурмом Варшаву и Берлин.

ИА «Орелград»