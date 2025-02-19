Орловский депутат пожаловался на «пересоленные» дороги 

В условиях скромных осадков обработка слишком усердная, считает он.

Мнение Владимир Букалов высказал на заседании комитета горсовета по ЖКЖ 19 февраля.

«Пересып – это живые деньги. Насколько это целесообразно?» – поинтересовался Букалов.

Вместо чиновников ответил заместитель председателя горсовета Сергей Себякин.

«Нашим жителям не угодить – то много, то мало. Все сыпется, чтобы движение по дорогам было безопасно. На сегодня распределители настроены на одно. Когда много снега, тогда они сыплют сплошняком».

«Беда в том, что когда мало, тоже сплошняком. Я это вижу, вы это видите, люди это видят», – не сдавался Букалов.

Себякин рекомендовал смотреть не на грязь под ногами, а на число дорожных происшествий и обращений в травмпункты. Председатель комитета Илья Жуков напомнил, что оценка зимнего содержания улично-дорожной сети города в зимний период есть в планах. Тогда все интересующие вопросы можно будет задать непосредственно коммунальщикам.

Напомним, для обработки дорог от наледи заготовлено 30 тыс. тонн пескосоляной смеси, сообщала администрация Орла в октябре 2024 года.

ИА “Орелград”