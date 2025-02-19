Представители Илия опровергают информацию о попадании в реанимацию

19.2.2025 | 15:31 Новости, Общество

Тем не менее, по их словам, он действительно находится в медицинском учреждении.

Фото: t.me/staretsili

Публикация появилась в телеграм-канале «Cхиархимандрит Илий (Ноздрин)». Сейчас на него подписаны около 22 тысяч человек.

«Дорогие братия и сёстры! Информируем вас, что распространяющаяся информация в других пабликах о том, что схиархимандрит Илий в реанимации, неверна. Старец Илий проходит плановую процедуру, осуществляемую несколько раз в год. Поводов для беспокойства нет», – гласит текст поста.

Напомним, сведения о том, что почётный житель Орловской области находится в реанимации, ранее появилась в нескольких популярных православных интернет-сообществах. В то же время «Орёлтаймс» выяснил в канцелярии монастыря «Оптина пустынь» (где старец проживает последнее время), что Илий был в реанимации, но сейчас переведён в отдельную палату.

ИА «Орелград»


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