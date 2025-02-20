Орловские участники СВО получили новые льготы

Дополнительные меры поддержки ввёл Минюст России.

Как сообщает Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, с 14 февраля вступили в силу новые льготы за совершение нотариальных действий. Ранее поправки были внесены в приказ Минюста России «Об утверждении формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и перечня льгот, применяемых к региональным тарифам». Он предоставляет дополнительные меры поддержки участникам СВО и социально незащищенным категориям граждан, которые освобождаются от уплаты регионального тарифа за совершение ряда нотариальных действий.

«Так, для участников специальной военной операции и их семей был расширен перечень нотариальных действий, по которым они могут получить льготы по уплате регионального тарифа, – уточнили в региональном Управлении Минюста РФ. – От уплаты регионального тарифа при совершении некоторых нотариальных действий также освобождены иностранные граждане, законно находящиеся на территории России и желающие заключить контракт о прохождении военной службы».

Новые правила дают льготу и детям-сиротам и детям-инвалидам, проживающим вне детских домов и интернатов. Теперь им не нужно оплачивать региональный тариф за выдачу свидетельства о праве на наследство. Подобная льгота существовала и раньше, но распространялась она только на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов, находящихся в детских домах и интернатах.

«За совершение нотариальных действий нотариус взимает федеральный и региональный тарифы, – добавили в Управлении Минюста. – В настоящее время размер регионального тарифа ежегодно устанавливается нотариальной палатой субъекта Российской Федерации в рамках предельных размеров, установленных Федеральной нотариальной палатой для соответствующего региона. При этом региональный тариф в большинстве случаев составляет наибольшую часть нотариального тарифа».

Тем временем прокуратура Орловской области выступила с инициативой освободить от транспортного налога еще несколько категорий граждан. По информации пресс-службы Орловского облсовета народных депутатов, законопроект разработан с целью оказания социальной поддержки участников СВО из числа служащих национальной гвардии РФ, граждан, заключивших контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также сотрудников федеральных исполнительных органов и служащих правоохранительных органов РФ.

ИА «Орелград»