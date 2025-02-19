Под Орлом чиновников обязали собирать опасные отходы

На нарушении закона попалась администрация Верховского района.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда, рассмотрено административное дело по исковому заявлению Орловского природоохранного межрайонного прокурора к администрации Верховского района. Надзорное ведомство просило о признании бездействия ответчика незаконным и возложении на него обязанности по созданию и содержанию мест накопления отходов I и II классов опасности, образующихся от жителей муниципального образования.

Отметим, что это уже не первый подобный иск в регионе. Прокурорские проверки показывают, что далеко не во всех районах местные власти официально определили площадки для сбора опасных отходов, к которым относятся, например, отработавший свой срок ртутные лампы и термометры. Между тем, законодательство обязывает создавать пункты сбора, а обязанность делать это лежит на органах местного самоуправления.

В данном случае прокуратурой в рамках надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды, законодательства об отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологического законодательства также была проведена проверка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства. Выявленные нарушения касались «непринятия мер по созданию мест накопления отходов I и II классов опасности». Не предусмотрены такие места и в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верховского района, выяснили прокурорские работники.

«В судебном заседании административный истец требования поддержал, а административный ответчик не возражал против удовлетворения административных исковых требований, но просил предоставить разумный срок для исполнения решения суда, – информирует пресс-служба Верховского районного суда. – При указанных обстоятельствах, суд удовлетворил заявленные исковые требования. Решение суда не вступило в законную силу».

Тем временем депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета обсудили исполнение территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами и работу по организации новых полигонов и предприятий, обеспечивающих обработку отходов с использованием перспективных технологий. С основным докладом перед ними выступил руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергей Латынин. Он не стал скрывать, что в регионе имеется дефицит полигонов захоронения ТКО, отвечающих требованиям действующего законодательства.

«Сергей Кутенев поинтересовался, какие меры принимаются профильным департаментом для открытия еще нескольких площадок для переработки и захоронения ТКО, так как мощности полигона во Мценске себя исчерпали, – сообщает пресс-служба регионального парламента. – Руководитель департамента пояснил, что в настоящее время прорабатывается альтернативный вариант по строительству одного комплексного объекта вместо двух, что позволит повысить инвестиционную привлекательность проекта. В настоящее время идет работа по подбору земельного участка».

ИА «Орелград»