В Орле у знаменитого дома столкнулись мусоровоз и иномарка

Пострадал один человек.

Авария произошла накануне в 8 часов на площади Мира. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Мусоровозом управлял 39-летний мужчина. Машина поворачивала к дому №5. Орловцам хорошо известен этот адрес — каждый год на этом доме дважды вывешивают красный флаг, в память об освобождении Орла от фашистов. Это происходит во время торжественных митингов на 9-е мая и 5-е августа.

Мусоровоз, поворачивая в правую сторону, не занял крайнее положение на проезжей части, что и привело к столкновению с легковым автомобилем «Пежо». Он ехал в попутном направлении.

Машиной управлял 33-хлетний водитель. «Пежо» врезался в спецтехнику, а затем в столб.

В итоге пострадал один человек — 33-хлетняя пассажирка иномарки. Она сама обратилась за помощью в больницу имени Семашко. Госпитализация не потребовалась.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Телесные повреждения получили четверо человек.

ИА «Орелград»