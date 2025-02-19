Студентам ОГУ рассказали об экстремизме и терроризме

Вопросы профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде обсудили со студентами полицейские.

Профилактическая беседа прошла в Карачевском филиале ОГУ имени И.С. Тургенева, пояснили в вузе. Ее провели сотрудники полиции Елена Иванюхина и Сергей Филимонов. Они рассказали студентам о признаках терроризма и экстремизма, привели примеры реальных уголовных дел и разъяснили последствия административной и уголовной ответственности за совершение преступлений в указанной сфере.

«Целью данной встречи стало не только расширение знаний студентов о терроризме и экстремизме, но и обучение их основным методам предотвращения террористических актов и приемам самозащиты, – пояснили в ОГУ. – Правоохранители призвали студентов быть внимательными, всегда проверять распространяемую в сети Интернет и социальных сетях информацию, уважать межнациональные и межконфессиональные традиции и обычаи, не терять бдительность и добросовестно относиться к окружающим людям».

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщило, что вопросам реагирования на угрозы террористического и экстремистского характера уделяется повышенное внимание. Так, в 2024 году во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора были приняты меры к блокировке 36 интернет-ресурсов. На них были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания, в том числе демонстрирующие нацистскую символику и пропагандирующие запрещенные в РФ движения. К административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности в регионе за год привлекли 46 лиц.

«В рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 225 профилактических мероприятий, – следует из данных УМВД. – На постоянном контроле находились вопросы организации работы с лидерами наиболее крупных этнических общин и землячеств в целях получения упреждающей информации о преступлениях и правонарушениях экстремистского характера. В результате принимаемых мер уровень напряженности межнациональных отношений оценивается как низкий, конфликтов на данной почве не допущено».

ИА «Орёлград»