В Орловской области изучили торговые наценки

Собранная информация передана в ФАС для принятия мер реагирования.

Об этом сообщил руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов, принявший участие в заседании профильного комитета по экономике Орловского областного Совета народных депутатов. Как пояснили в пресс-службе УФАС, Андрей Кирьянов проинформировал обравшихся о работе антимонопольного ведомства, в частности, о результатах обращений граждан по поводу роста розничных и оптово-отпускных цен на продукты питания, включая хлеб и хлебобулочные изделия, молочную продукцию.

«Также, по отдельным поручениям ФАС России для анализа ситуации на товарных рынках осуществлялся сбор информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих производство и реализацию яйца куриного, хлеба длительного и недлительного хранения, переработку сырого молока, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Кроме того, в конце 2024 года проводился анализ торговой наценки на отдельные позиции социально значимых товаров, в том числе масла сливочного в торговых сетях, вся собранная информация передана в ФАС России для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер реагирования».

В ведомстве заверили, что работа антимонопольного органа по отслеживанию ценовой ситуации, складывающейся на продовольственном и иных социально значимых рынках Орловской области, продолжается. На заседании профильного комитета были озвучены данные Росстата. Согласно им, стоимость набора из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Орловской области по состоянию на 3 февраля 2025 года составила 5730,21 рублей, что на 16 процентов меньше соответствующего показателя по Центральному федеральному округу и на 8,7 процента уступает показателю в среднем по РФ.

«В рейтинге соседних областей (Калужская, Тульская, Липецкая, Курская и Брянская области) Орловская область по стоимости фиксированного набора из 24 наименований социально значимых товаров находится на 3 месте (со стоимостью набора 5730,21 рубля) после Липецкой области (5227,07 рубля) и Курской области (5536,40 рубля)», – отметили ранее в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»