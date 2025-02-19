Остроушко: Маркин дал показания на Лежнева

Орловская журналистка рассказала об этом в своём телеграм-канале.

«Маркин, по последним сведениям, давший показания на Лежнева, пошёл за Родину воевать», – написала Валентина Остроушко, известная орловская журналистка, экс-депутат областного совета.

Напомним, глава ООО «Техспецкомплект» Михаил Маркин проходил по делу о хищениях из бюджета (на 88 миллионов рублей). Его рассматривает Советский районный суд. Однако 30 января судебное производство было приостановлено — Маркин отправился на СВО.

То же самое сделал ещё один фигурант дела, гендиректор той же компании Владимир Рябко. Ранее сообщалось, что по делу проходит бывший первый заместитель мэра Орла Олег Минкин.

Что касается Лежнева, то сегодня суд рассмотрит вопрос о продлении избранной для него меры пресечения. Советник орловского губернатора находится в СИЗО с мая. 15 января суд в очередной раз отказал ему в освобождении из-под ареста.

ИА «Орелград»