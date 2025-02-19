В Орле начали праздновать День защитника Отечества

В областной столице запланирован целый цикл праздничных мероприятий.

Ранее о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, распорядилась администрация города Орла. Они проводятся в целях воспитания патриотизма, формирования чувства гордости за Отечество, а также в память о солдатах, погибших в военных действиях. Мэрия утвердила специальный план, согласно которому праздничные мероприятия продлятся до 2 марта. К примеру, до этого дня в Орловском городском центре культуры будет работать экспозиция «Гордимся каждым» в рамках акции «Музей Памяти».

Цикл праздничных мероприятий уже стартовал концертной программой «И мужество, как знамя пронесли!», подготовленной ансамблем танца «Славица». В рамках празднования в городе пройдет музыкально-исторический квест «Голос поколений» для семей участников специальной военной операции, мастер-класс «Подарок папе» для детей из семей участников СВО, праздничный концерт «Мой всемогущий папа», турниры по быстрым шахматам и дзюдо, соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и др.

Главным мероприятием станет торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Он пройдет 21 февраля у стелы «Город воинской славы» на бульваре Победы. Кстати, в связи с проведением данного мероприятия администрация города запретила стоянку транспортных средств 21 февраля с 00.00 до 11.30 на улице Салтыкова-Щедрина от дома № 31 до дома № 35, на улице Сурена Шаумяна от дома № 5 до дома № 8 по бульвару Победы. Кроме того, запрещено движение транспортных средств 21 февраля с 09.30 до 11.30 по улице Салтыкова-Щедрина – от улицы Пионерской до улицы Полесской, по улице Горького – от улицы Брестской до улицы Пионерской, по улице Ленина – от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Горького, по площади Ленина – от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Горького, а также по улице Пролетарская гора.

Мэрия рекомендовала полиции и Госавтоинспекции принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении торжественного митинга. «Объединенному муниципальному заказчику города Орла» поручено установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, и таблички «Работает эвакуатор».

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ИА «Орелград»