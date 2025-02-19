В Орловской области создали совет по поддержке участников СВО

19.2.2025 | 16:06 Важное, Новости, Общество, СВО

Он будет функционировать при губернаторе Андрее Клычкове.

Рисунок Дениса Черникова. Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Общественный совет возглавил сам Клычков. Целью нового органа будет оказание поддержки участникам спецоперации, а также членам их семей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале региона.

В состав совета вошли представители областного правительства, правоохранительных органов, Орловской митрополии, руководители ряда предприятий, а также несколько участников СВО.

Совет создан в рамках реализации региональной программы «Герои земли Орловской», которая является орловским аналогом всероссийского проекта «Время героев». Ожидается, что данная инициатива поможет участникам спецоперации получить новые знания и навыки, а затем сделать карьеру в госструктурах.

Регистрация участников программы завершится 31 марта.

ИА «Орелград»


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