В Орловской области создали совет по поддержке участников СВО

Он будет функционировать при губернаторе Андрее Клычкове.

Общественный совет возглавил сам Клычков. Целью нового органа будет оказание поддержки участникам спецоперации, а также членам их семей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале региона.

В состав совета вошли представители областного правительства, правоохранительных органов, Орловской митрополии, руководители ряда предприятий, а также несколько участников СВО.

Совет создан в рамках реализации региональной программы «Герои земли Орловской», которая является орловским аналогом всероссийского проекта «Время героев». Ожидается, что данная инициатива поможет участникам спецоперации получить новые знания и навыки, а затем сделать карьеру в госструктурах.

Регистрация участников программы завершится 31 марта.

ИА «Орелград»