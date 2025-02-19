Чиновник назвал успешным невыполнение решений судов

В Орле не успевают строить контейнерные площадки.

В 2024 году в рамках утвержденной муниципальной программы «Экология города Орла» было обустроено 26 контейнерных площадок. На реализацию потрачено 2,7 млн рублей, сообщил на заседании профильного комитета горсовета 19 февраля начальник отдела по природопользованию Виталий Лабутин.

«Надеемся, что эти темпы мы удержим и в этом году. Считаем, что реализация программы прошла успешно», – оценил Виталий Лабутин.

Председатель комитета по ЖКХ Илья Жуков напомнил, что есть ряд судебных решений об организации мест накопления отходов. Все ли они исполнены?

«Нет, конечно», – не стал скрывать чиновник.

«А о какой успешности мы можем говорить на сегодняшний день, если даже решения суда не выполнили?»

«Я боюсь, что нам просто денег не хватит. К сожалению, мы в такой ситуации, что программа превратилась просто в исполнение решений судов. Мы не можем делать контейнерные площадки, которые просят жители», – пояснил Виталий Лабутин.

По решению судов нужно оборудовать 20 контейнерных площадок. Стоимость каждой определяется в зависимости от объемов и исходных данных. Еще аналогичные дела рассматриваются в суде. На этот год всего запланировали 4 миллиона рублей на ремонт сломанных контейнеров, 3,2 млн – именно на обустройство контейнерных площадок, 0,2 млн – на закупку бункеров.

ИА “Орелград”