Орловцы помогли прокуратуре выявить 11 тысяч нарушений

Таковы итоги года, подведённые в орловском органе надзора.

В прокуратуре Орловской области рассказали о результатах работы с обращениями граждан в 2024-м году.

За это время во все органы прокуратуры региона поступило около 32 тысяч обращений. По результатам их рассмотрения выявлено около 11,3 тысяч нарушений. В связи с этим внесено 7,8 тысячи актов прокурорского реагирования.

Наиболее проблемными стали сферы здравоохранения, безопасности дорожного движения, ЖКХ, защиты прав предпринимателей и несовершеннолетних, а также вопросы экологии и труда. Здесь сообщения о нарушениях подтверждались чаще всего.

Так, за год орловская прокуратура признала обоснованными 155 жалоб о нарушениях трудового законодательства. В 2024-м орган надзора помог погасить задолженность перед 560 работниками — на общую сумму около 22 миллионов рублей.

На проблемы ЖКХ чаще всего жаловались жители Орла, Орловского муниципального округа, Мценского, Хотынецкого, Урицкого и Кромского районов. Около 270 обращений, отработанных прокурорами, касались проблем пенсионеров и инвалидов.

Также прокуратура рассмотрела около 1,8 тысяч жалоб на нарушения, допущенные при производстве следствия и дознания. 475 из них были удовлетворены. Также в орган наздора поступило 3,2 тысячи жалоб на нарушения при регистрации или рассмотрении сообщений о преступлениях. Из них удовлетворили 1,14 тысячи.

ИА «Орелград»