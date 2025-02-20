На Орловщине газификация оказалась невостребованной

20.2.2025 | 11:45 Важное, ЖКХ, Медицина, Новости

Газ доводят до деревень, но число подключений — намного ниже ожидаемых.

Фото: ИА “Орелград”

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл вице-губернатор Вадим Тарасов.

С основным докладом выступал Александр Грачёв, гендиректор «Газпром межрегионгаз Орёл». По его словам, все населённые пункты области должны обеспечить газом к 2030-му году.

Впрочем, в этом вопросе не всё зависит от «Газпрома». Иногда получается так, что компания доводит газ до деревень, однако число фактических подключений к сетям оказывается минимальным.

«Практика показывает, что количество подключений значительно отстаёт от обязательств региона. Надо проанализировать и расставить коэффициенты в региональной программе. В первую очередь, газифицировать населённые пункты, где больше домовладений», – предложил Грачёв. Также гендиректор «Газпром межрегионгаз Орёл» предложил расширить список категорий граждан, которым полагаются льготы на подключение к источникам «голубого топлива».

Как указал Тарасов, наиболее проблемными в этом отношении являются Дмитровский, Корсаковский и Свердловский районы. Их главам поручили исправить ситуацию. Через месяц данный вопрос будет повторно обсуждаться — уже на оперативном совещании у губернатора.

Похожая ситуация сложилась и с газификацией ФАПов. «Газпром» выполнил свои обязательства, доведя сети до всех 14 запланированных объектов (по 1 в шести разных районах области и ещё 8 — в Должанском районе). Однако фактически ни один из пунктов ещё не газифицирован. В этой ситуации также будет разбираться областное правительство.

Фото: Портал Орловской области

ИА «Орёлград»


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