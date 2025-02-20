Орловскую школу перевели на дистанционку из-за проблем с канализацией

20.2.2025 | 11:03 Новости, Образование

Здесь пытались организовать капремонт, который закончился уголовным делом.

Фото: t.me/pravdavorle

Новость в своём телеграм-канале сообщила орловская журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

По этой информации, ЧП произошло в Хотынецкой средней школе имени Поматилова.

«Рванули краны в туалете… Изношенные канализационные сети «салютуют» возбуждённым уголовным делам по хищению средств, которые как раз и предназначались на их ремонт. Школьники переведены на дистант, а учителя ведут уроки по интернету из школы», – рассказала Остроушко.

Напомним, совсем недавно в отношении должностных лиц ООО «Бизнесстройпроект» возбудили уголовное дело. Организация должна была сделать в школе имени Поматилова капитальный ремонт.

Работы планировалось сдать и принять в текущем году. Однако прокуратура установила, что компания почти не занималась выполнением своих задач. Кроме того, орган надзора выяснил, что при ремонте использовались строительные материалы ненадлежащего качества.

Ранее в отношении «Бизнесстройпроекта» возбудили другое дело — в связи с хищением 35 миллионов, выделенных подрядчику как аванс.

ИА «Орелград»


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