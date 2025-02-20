В Орловской области ограничат движение транспорта

Ограничение будут введены весной и продлятся в течение месяца.

Правительство Орловской области распорядилось ввести ограничения на движения тяжелого транспорта на период весенней распутицы с 25 марта по 23 апреля 2025 года. Решение принято для обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности. Подобные ограничения вводятся областными властями ежегодно в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Обычно меняются только сроки.

В этом году на период весенней распутицы с 25 марта по 23 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Исключение традиционно сделано для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, в том числе международных, транспортных средств для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Ограничения не коснутся специализированного транспорта для перевозки твердых коммунальных отходов, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ. Не затронут они и транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации. Список дорог, на которых будут действовать ограничения, довольно широк, он адресно приведен в постановлении правительства региона.

Последнее поручило казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» на период временного ограничения движения транспортных средств обеспечить установку на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу, приходящуюся на ось транспортного средства, и табличек, указывающих число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой.

ИА “Орелград”