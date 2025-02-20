На Орловщине повысят эффективность социальной помощи

Об этом говорится в новой стратегии развития региона.

В Орловской области необходимо повысить эффективность социальной помощи, оказываемой отдельным категориям граждан, за счет усиления адресного подхода и применения критериев нуждаемости. Об этом говорится в новой редакции «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», которую обсудили депутаты Орловского облсовета.

«Заместитель руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Елена Гурьева отметила, что одним из факторов, содействующих росту благосостояния граждан и сокращению количества бедного населения в долгосрочной перспективе, является увеличение реальных доходов граждан, имеющих невысокий уровень доходов, в условиях применения принципов адресности и нуждаемости», – сообщила пресс-служба регионального парламента.

Проблемы в развитии социальной сферы региона хорошо известны. Прежде всего, это высокий износ зданий и устаревшая материально-техническая база организаций социальной сферы, которая нуждается в модернизации, а также дефицит финансирования. На состояние системы социальной поддержки населения в Орловской области также оказывает влияние недостаточное развитие конкурентного рынка предоставления услуг в сфере соцобслуживания населения. В частности, специалисты отмечают незначительно участие в этом негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев.

Среди проблем в документе называется и «неэффективность реализации механизма межведомственного подхода к решению проблем пожилых граждан и дифференцированного подхода к определению форм социальной поддержки граждан пожилого возраста для улучшения качества их жизни». Повышение эффективности социальной помощи предполагается за счет усиления адресного подхода и применения критериев нуждаемости. Так, одним из факторов, содействующим росту благосостояния граждан и сокращению количества бедного населения, является увеличение реальных доходов граждан.

«Положительная динамика достигается при осуществлении мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, – говорится в Стратегии. – Социальный контракт в настоящее время является беспрецедентным разноплановым финансовым инструментом поддержки населения с низкими доходами. Наиболее востребованы социальные контракты по направлениям: поиск работы и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».

По обозначенным направлениям при заключении социального контракта многие малоимущие орловцы уже увеличили свои доходы, у многих доходы впервые за долгое время превысили величину прожиточного минимума. Социальный контракт также может служить финансовой поддержкой для стартовой площадки запуска современных инновационных старт-компаний, то есть это первый шаг к переходу на более серьезный уровень развития предпринимательской деятельности.

ИА «Орелград»