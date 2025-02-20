В Ливнах ожидают бум свадеб в «зеркальную дату»

В местный ЗАГС подано уже 10 заявлений от желающих пожениться.

Территориальный отдел ЗАГС города Ливны и Ливенского района активно принимает заявления на регистрацию заключения брака в 2025 году. Так, на «зеркальную дату» 25.05.2025 года подано уже около 10 заявлений. Об этом сообщила начальник отдела ЗАГС Жанна Гончарова, выступившая на оперативном совещании главы Ливен. Как уточнили в администрации города, она проинформировала собравшихся о деятельности отдела в 2024 году. Кстати, отдел ЗАГС №2 ведет регистрацию не только по городу Ливны, но и по восьми районам – Ливенскому, Верховскому, Должанскому, Колпнянскому, Краснозоренскому, Малоархангельскому, Новодеревеньковскому и Покровскому. Общая численность сотрудников при этом составляет всего семь человек, четырех из которых трудятся в городе Ливны.

Жанна Гончарова привела довольно любопытную статистику. Так, по ее словам, в 2024 году было отмечено снижение количества браков по сравнению с предыдущим годом. Если в 2023-м свои отношения официально оформили 583 пары молодоженов, то в 2024-м – всего 511 пар. На этом фоне выросло количество разводов: 503 пары расторгли свои отношения в 2024 году против 459 пар в 2023-м. В то же время тех, кто решает связать себя узами Гименея, больше, чем тех, кто их разрывает, отметила Жанна Гончарова.

Также она сообщила, что в минувшем году отделом ЗАГС был зарегистрирован 671 новорожденный. Это чуть больше показателя предыдущего года – в 2023 году родилось 660 малышей. Одновременно зафиксирован рост смертности: если в 2023 году умерло 2104 человека, то в 2024 году – 2296 человек. в докладе прозвучала информация и о том, что в минувшем году было зарегистрировано шесть записей актов гражданского состояния об усыновлении.

«Благодаря системе ФГИС «ЕГР ЗАГС» – это Федеральная государственная информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» услуги обратившихся граждан оказываются сразу. Напомню, с 1 января 2022 года по вопросам, касающимся актов гражданского состояния, можно обращаться в любой орган ЗАГС по выбору заявителя независимо от места жительства человека», – добавила Жанна Гончарова.

ИА «Орелград»