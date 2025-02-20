В Орловской области самыми бедными оказались курьеры

По уровню зарплат сравниться с ними могут только работники почты.

Правительство Орловской области опубликовало очередной бюллетень о социально-экономическом положении региона. Среди прочего был замерен уровень жизни населения. В отчет попали сводные данные по итогам трех кварталов минувшего года. Из документа следует, что в январе-сентябре 2024 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения Орловской области составил 116,5 процента к уровню января-сентября 2023 года.

«Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за 9 месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года составило 107,7 процента (за 9 месяцев 2023 года – 128,2 процента), – говорится в отчете. – Среднемесячная заработная плата работников за январь-ноябрь 2024 года выросла на 17,4 процента относительно аналогичного периода 2023 года, реальная заработная плата составила 108,4 процента (2023 год – 110,9 процента)».

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 30,1 тысячи рублей, или 55,9 процента от среднеобластного уровня. Далее в порядке возрастания зарплат следуют работники гостиниц и предприятий общественного питания – 35,1 тысячи рублей (65,1 процента) и работники, занятые административной деятельностью, – 36,9 тысячи рублей (68,9 процента).

Самый высокий уровень оплаты труда по итогам трех кварталов 2024 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 81,4 тысячи рублей, что в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. Работники сельскохозяйственных предприятий в среднем зарабатывали по 64,8 тысячи рублей (120,4 процента от среднеобластного уровня), предприятий по транспортировке и хранению – 62,8 тысячи рублей (116,7 процента), обрабатывающих предприятий – 61 тысячи рублей (113,4 процента), сферы государственного управления – 58,4 тысячи рублей (108,6 процента), предприятий информации и связи – 55,9 тысячи рублей (103,9 процента).

ИА «Орелград»