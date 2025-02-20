На Орловщине выявили фантомные маслозаводы

Сомнительную продукцию направляли в Татарстан.
Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Как уточнили в ведомстве, речь идёт о двух площадках, которые ООО «Торговые решения» зарегистрировало на территории Орла. Здесь якобы производили молочную продукцию. Специалистам показалось странным, что их адреса совпадали с адресами проведения ярмарок выходного дня.
На деле «фантомы» использовались для ввода в торговый оборот сомнительного товара. Как установил Россельхознадзор, уполномоченное лицо данного ООО создало «транзакции по незавершённому производству». При этом сырьём стало «Традиционное» сливочное масло, изготовленное в Подмосковье (силами АО «Альтервест Трейд»).
На выходе получилось масло с таким же названием, но уже «авторства» «Традиционных решений». Однако объём продукции вырос в три раза – из 41,3 тонны сырья получилось 118,7 тонны готовой продукции.
«Весь объём выработанного масла был направлен в адреса предприятий, расположенных на территории Республики Татарстан», – отметили в Управлении.
Учётная запись уполномоченного лица предприятия была аннулирована, а фантомные площадки исключены из соответствующего реестра информационной системы «Цербер». Также о выявленных фактах проинформировали все причастные к вопросу государственные структуры.
ИА «Орелград»