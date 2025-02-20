Под Орлом предприниматель подменил бетон и щебень

Довольно необычное дело рассмотрел Орловский районный суд.

Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, это было гражданское дело. Иск подал первый заместитель прокурора Орловской области, действовавший в интересах муниципального образования. Ответчиком стал индивидуальный предприниматель, на которого ранее завели уголовное дело. Прокуратура просила о взыскании с него материального ущерба, причиненного преступлением. Из материалов дела следует, что предприниматель заключил муниципальный контракт с администрацией Кромского района.

Контракт предусматривал строительство многофункциональной универсальной спортивной площадки в деревня Атяевка Болыпеколчевского сельского поселения. Редства на строительства были выделены из бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кромского района» и федерального проекта «Спорт – норма жизни», который являлся частью национального проекта «Демография».

При строительстве объекта предприниматель пошел на хитрость: вместо предусмотренных проектной сметной документацией щебня из природного камня для строительных работ марки М600 он использован щебень марки М400. А вместо бетона тяжелого класса В22,5 марки М300 был использован бетон класса В15 марки М200. Кроме того, не был произведен розлив вяжущих материалов – горячей битумной мастики, добавили в пресс-службе суда.

В рамках судебного разбирательства по делу была назначена и проведена строительная экспертиза. Она установила, что предприниматель на подмене строительных материалов неплохо нажился. Так, по оценкам эксперта, разница стоимости работ и материалов между ценой договора и фактическими затратами с учетом замены материалов составила 214 345 рублей. По решению суда вся указанная сумма взыскана с бизнесмена в пользу муниципального образования «Кромской район Орловской области», то есть подрядчик будет обязан возместить администрации Кромского района выявленную разницу в стоимости работ и материалов.

ИА “Орелград”