Орловцы будут по-новому расплачиваться в ресторанах

Новые правила применения касс начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Управление ФНС России по Орловской области проинформировало местных жителей о том, что с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в правилах применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, новшество коснется сферы оказания услуг общественного питания, поскольку с 1 марта рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита при расчетах за свои услуги должны формировать и печатать кассовый чек до момента расчета.

«Это означает, что если ранее в ресторане предоставляли сначала счет и только после оплаты выдавался кассовый чек, то теперь чек должен быть сформирован до момента внесения средств, – пояснили в областной налоговой службе. – Такие изменения в закон № 54-ФЗ защитят права потребителей и позволят бизнесу вместо двух бумажных документов (счет и кассовый чек) выдавать только кассовый чек».

Без онлайн-кассы на рынках, ярмарках и выставках можно будет работать: организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), при условии, что у них на рынке не более трех торговых точек, совокупная площадь которых не превышает 15 квадратных метров, и передача товара происходит сразу; предпринимателям при торговле на регулярных ярмарках выходного дня с общим числом торговых мест, не превышающим 50 квадратных метров.

В то же время изменятся способы выдачи кассовых чеков покупателям, вернее, будет расширено число таких способов. Сейчас покупатель может получить от продавца привычный бумажный чек, а также электронный чек, присланный на электронную почту. Возможно и получение чека на сайте продавца. А с 1 марта 2025 года чеки можно будет получать через сервис ФНС России «Мои чеки онлайн».

««Мои чеки онлайн» – это единый сервис с электронными чеками для физических лиц, на котором хранятся данные о покупках, оплаченных через приложения и сайты, – пояснили в УФНС. – Пройдя регистрацию, покупатель может получить кассовый чек из хранилища через сайт налоговой службы или мобильное приложение «Мои чеки». Это позволит бизнесу сократить издержки, а покупателям будет удобнее контролировать расчеты и отслеживать историю покупок».

Организациям и индивидуальным предпринимателям, которые до 1 марта 2025 года могли не применять ККТ при торговле на рынке, разрешено не указывать в кассовом чеке наименование товара. Это право сохранено для них до 1 января 2026 года. Кстати, по данным региональной налоговой службы, в 2024 году покупателям в Орловской области выдали около 305 миллионов чеков на общую сумму почти 225 миллиардов рублей. Средний чек в минувшем году составил 737 рублей. Всего на территории Орловской области зарегистрировано около 17 тысяч единиц контрольно-кассовой техники.

ИА «Орелград»