В Орле объявили конкурс в честь 80-летия Победы

Целью конкурса является формирование гражданских и нравственных ориентиров.

Орловский государственный институт культуры объявил о старте IV конкурса исследовательских работ «История моей страны – история моей семьи». Он проводится в рамках реализации мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Организатором выступает кафедра гуманитарных дисциплин. Повышение интереса к истории своих семей, укреплению связей поколений, формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к своей семье, воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к истории России – таковы цели конкурса.

Принять в нем участие могут учащиеся образовательных учреждений и центров детского творчества, студенты, представители детских общественных организаций, общественных организаций и объединений, а также просто жители города Орла. Их разделят по группам, среди которых будут и семейные группы. Участие в конкурсе бесплатное, на конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально или семейной группой. Один участник или семейная группа вправе представить только одну работу.

Предусмотрено пять номинаций: «Моя семья в истории моей Родины» (рассказ о членах семьи и их участии в исторических событиях нашей Родины, например, революция, стахановское движение и др.); «Героический подвиг предков» (рассказ о военном предке-участнике Великой Отечественной войны); «Твори добро» (рассказ об истории членов семьи – представителей мирных профессий, многодетных семьях); «История семейной фотографии» (рассказ о фотографии, которая хранится в семье, и истории, связанные с ней или изображенными на ней людях).

« Конкурсная работа подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, ни частично элементов плагиата, – следует из положения о конкурсе. – В случае необходимости использования цитирования литературы оформляются сноски со всеми выходными данными источников (автор, название работы, город издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер выпуска), страницы)».

Работы на конкурс принимаются в электронном виде, они могут быть выполнены в форме эссе, доклада, сочинения, родословной книги или рассказа, объемом не менее шести печатных страниц. Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные на конкурс, в некоммерческих целях, с соблюдением авторских прав. Прием конкурсных работ продлится по 28 марта включительно.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»