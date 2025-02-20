Орловские дружинники пресекли девять преступлений

В Орле депутаты отметили работу народной дружины.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, по итогам 2024 года добровольная народная дружина Заводского района города Орла заняла второе место среди всех дружин Орловской области. Такую информацию озвучил и.о. главы теруправления по Заводскому району Алексей Мельников в ходе заседания депутатской группы. По его словам, в состав этой дружины входят работники различных предприятий, учителя, сотрудники детсадов. «Наши дружинники выполняют эту работу на общественных началах. Несмотря на загруженность по основному месту работы, они находят время и на эту, причем относятся к ней со всей ответственностью», – подчеркнул Мельников.

«Все члены народной дружины имеют удостоверения народного дружинника, повязки с надписью «Дружинник», – сообщает пресс-служба Орловского горсовета. – По состоянию на конец прошлого года в ней числится 55 человек. Дружинники приняли участие в оформлении административных материалов, оперативно-следственных действиях в качестве понятых и свидетелей, оказали содействие участковым уполномоченным полиции при рассмотрении заявлений и жалоб граждан по семейно-бытовым вопросам».

Народная дружина патрулирует территорию Заводского района еженедельно по средам, с 18.00 до 20.00 часов. В период с марта по декабрь 2024 года она совместно с полицией провела 30 рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий, в том числе: три рейда по охране общественного порядка на Центральном рынке, 12 рейдов – при проведении общественных мероприятий с массовым пребыванием людей, четыре – по проверке неблагополучных семей и лиц, состоящих на профилактическом учете. В ходе дежурств было выявлено 82 административных правонарушения.

В настоящее время в целом на территории Орловской области действуют 36 народных дружин общей численностью 736 человек. Из них пять дружин численностью 396 человек действуют в городе Орле. Шесть дружин созданы из членов казачьих обществ Новосильского, Новодеревеньковского, Мценского, Болховского, Ливенского и Шаблыкинского районов. В 23 районах заключены соглашения полиции с казачьими обществами о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка. В 2024 году при участии членов народных дружин было пресечено девять преступлений и 454 административных правонарушения.

ИА «Орелград»