Орловского перевозчика оштрафовали

Нарушение выявила прокуратура Советского района Орла.
Оказалось, что одна из компаний, которая занималась перевозками, «недоглядела» за своим транспортом.
Перевозчик не обеспечил своевременный технический осмотр транспортных средств. В итоге на маршруты попал транспорт с диагностическими картами с истекшим сроком действия.
Было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения перевозчика оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что орловцы помогли прокуратуре выявить 11 тысяч нарушений.
ИА «Орелград»