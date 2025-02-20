Орловского перевозчика оштрафовали

20.2.2025 | 13:30 Новости, Транспорт

Нарушение выявила прокуратура Советского района Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Оказалось, что одна из компаний, которая занималась перевозками, «недоглядела» за своим транспортом.

Перевозчик не обеспечил своевременный технический осмотр транспортных средств. В итоге на маршруты попал транспорт с диагностическими картами с истекшим сроком действия.

Было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения перевозчика оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что орловцы помогли прокуратуре выявить 11 тысяч нарушений.

ИА «Орелград»


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