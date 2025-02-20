В Орле прислушались к «вопросу жизни и смерти» киосков печати

Попытка сделать облик города структурированнее и современнее столкнулась с проблемами.

На заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства горсовета Орла 20 февраля рассмотрели корректировки схемы размещение нестационарных торговых объектов. Предполагается исключение почти 50% киосков печати. Это может иметь фатальные последствия для целой отрасли экономики.

Член правления Союза предприятий печатной индустрии Игорь Тимофеев подчеркнул, что стоит «вопрос жизни и смерти, сохранения коллектива». Он поддержал желание властей сделать облик города лучше. Но, например, ремонт Комсомольской улицы, привел к ликвидации шести объектов. Собственник получает требование удалить киоск за 2-3 дня. При этом киоскера о ликвидации точки работодатель должен предупредить за два месяца.

«Вся энергия уходит на то, чтобы сохраниться», – отметил Игорь Тимофеев.

Новая схема размещения НТО стала очередным ударом. Доводы чиновников о том, что прессу можно распространять через стационарные объекты торговли Игорь Тимофеев поставил под сомнение. В АО «Почта России» серьезные проблемы с подпиской и организацией работы, сетевые магазины, как правило, прессу не берут, пояснил Игорь Тимофеев.

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов напомнил, что внесение объектов в схемы размещения НТО носит инициативный характер со стороны потенциального претендента.

«Не навязываем места. В противном случае коммерческая составляющая так будет зависеть от нас. Предлагайте, выбирайте», – сказал Степанов, указав на новые микрорайоны.

Игорь Тимофеев пояснил, что проводили такие исследования, но у прессы есть специфика: места активной реализации, как правило, близки к остановкам общественного транспорта. Однако он пообещал рассмотреть озвученные варианты.

Коснулись и ограничений размещения киосков в охранной зоне коммунальных сетей. Если ранее объекты торговли разрешали ставить в двух метрах от тепломагистралей, теперь расстояние увеличено. При этом киоск можно буквально за пару часов передвинуть, если возникнет необходимость, пояснил Игорь Тимофеев. Охранные зоны коммуникаций – это не только доступность, но вопрос безопасности, парировал заместитель председателя горсовета Орла Сергей Швалов. Удаление от сетей водоснабжения и отопления оправданно, подчеркнул депутат.

Однако «чувство необходимость поддержать» распространителей прессы объединило депутатов и чиновников. Будет создана специальная рабочая группа для проработки всех вопросов и всех объектов индивидуально.

На 1 февраля 2025 года на территории Орла более 200 стационарных торговых объектов, в которых есть печатная продукция, порядка 50 нестационарных торговых объектов. В целом же схема размещения НТО пересматривается регулярно. На данный момент подготовлено постановление, где исключению подлежат 124 места. Это в основном киоски, которые попали в “эпицентр” благоустройства, либо которые на протяжении двух лет были включены в реестр, но на торгах не вызвали интерес у бизнеса.

ИА “Орелград”