Под Орлом нерадивую мать отправили в колонию

В колонии общего режима женщина должна провести полгода.

Урицкий районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Сосковского района, признав ее виновной по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание детей). Как пояснили в пресс-службе суда, ранее женщину суд обязал ежемесячно выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, чего она на протяжении длительного времени не делала.

Сначала ее привлекли к административной ответственности систематическую неуплату алиментов, дав шанс на исправление. Однако должных выводов женщина не сделала, «без уважительных причин мер к погашению задолженности не принимала». Когда общая сумма ее долга перед детьми по исполнительному производству превысила 340 000 рублей, на нее завели уголовное дело.

«Учитывая данные о личности подсудимой, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие смягчающих обстоятельств в виде полного признания вины и раскаяния в содеянном, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – подчеркивает пресс-служба Урицкого районного суда.

Тем временем пресс-служба Управления ФССП России по Орловкой области сообщила, что за аналогичное правонарушение жительница Новосильского района получила наказание в виде 100 часов обязательных работ. Она не выплачивала алименты на содержание своих несовершеннолетних сыновей, ее задолженность превысила 150 тысяч рублей. «Несмотря на значительную сумму задолженности и предпринятые судебным приставом меры принудительного исполнения, женщина не проявляла должного внимания к своим родительским обязанностям», – отметили в службе судебных приставов.

Нерадивую мать в данном случае привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Кстати, наказание в виде 100 часов обязательных работ не освобождает женщину от обязанности выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних сыновей.

ИА “Орелград”