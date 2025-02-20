В Орле озвучили новые подробности двойного убийства молотком

Орловское Управление СКР предъявило обвинения предполагаемому убийце.

Как сообщалось ранее, это житель Орла 1998-го года рождения. От его рук погибла пара – мужчина (1991-го года рождения) и женщина (1993-го года рождения).

Обвиняемый дал признательные показания. Напомним, преступление произошло 8 февраля на улице Андреева, в многоквартирном доме. Все трое совместно распивали спиртное.

По словам обвиняемого, конфликт между ним и будущими жертвами произошёл на почве ревности. Парень убил обоих молотком. В этот момент они сидели перед ним на диване.

Затем он вложил орудие своего преступления в руку погибшему мужчине — чтобы скрыть следы и направить следствие по ложному пути. Уходя, он забрал с собой банковскую карту, которая принадлежала орловчанке. Предполагаемый преступник закрыл входную дверь на ключ, а затем выбросил его – во дворе того же дома.

Напомним, об убийстве стало известно 14 февраля, в День всех влюблённых. Новость вызвала всероссийский резонанс.

ИА «Орелград»