Военную доктрину России представили в Орле

Действующая редакция доктрины стала экспонатом выставки.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «Держава армией сильна», приуроченная ко Дню защитника Отечества. В числе ее экспонатов оказались как исторические, так и современные документы. В частности, на выставке представлены декреты первых лет советской власти, в том числе Декрет СНК от 15 января 1918 года «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Как говорят организаторы, материалы, представленные на выставке, помогут заглянуть в прошлое и проследить эволюцию воинских традиций.

«Начало 1918 года. Молодому государству угрожают и неутихающий пожар Первой мировой войны, пылающий в Европе, и контрреволюционные выступления внутри страны, – говорят в «Бунинке». – Новой власти нужна была новая постоянная армия. О первых шагах РККА в сложных политических условиях, о победном марше Советской армии в годы Великой Отечественной войны рассказывают публикации в журналах: «Отечественная история», «Вопросы истории», «Родина», «Отечественные записки», «Преподавание истории в школе».

Среди современных документов следует отметить «Военную доктрину РФ», последняя редакция которой была утверждена в 2024 году, а также материалы о реализации «Стратегии социального развития Вооруженных Сил РФ». О современном состоянии и проблемах российской армии рассказывают и публикации в таких изданиях, как журналы «Власть», «Военные знания» и «Россия и современный мир».

К слову, 22 февраля в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начнет работать книжная выставка «О доблестях, о подвиге, о славе…», которая тоже посвящена Дню защитника Отечества. На этой выставке будет представлена литература о мужестве, благородстве и чести, например, книга «Герои десантники», рассказывающая о подвигах десантных войск со времен создания «крылатой пехоты» до наших дней. В ней описаны важнейшие операции десанта в годы Великой Отечественной войны, издание включает в себя и документальные очерки.

«Тем, кого интересует оружие, военная техника и настоящие мужские профессии, рекомендуем следующие книги: «Армия советская», «Энциклопедия военного искусства», – говорят в «Бунинке». – Из произведений исторической литературы хочется отметить книгу Александра Алтунина «На службе Отечеству». В ней автор герой Советского Союза генерал армии Александр Терентьевич Алтунин рассказал о своем участии в Великой Отечественной войне и о своей службе в Вооруженных Силах в послевоенные годы».

Экспозицию дополнит художественная литература на военную тематику, в том числе книги Бориса Васильева «Офицеры», послужившая основой сценария известного фильма, Владимира Богомолова «Момент истины», Александра Тамоникова «Не злите спецназ», автора известной книги «Грозовые ворота», Николая Иванова «Афганский шторм» и др.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»