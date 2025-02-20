В Орле нашли подрядчика для школы №29

20.2.2025 | 15:27 Новости, Образование

Здесь сделают капремонт.

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области

По итогам открытого конкурса заключить соответствующий контракт должны с ООО «СК «Гранит»». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Планируемая стоимость работ – 139,7 миллиона рублей. Работы должны будут сдать к 30 ноября текущего года.

В двух корпусах школы приведут в порядок фундамент, входные группы, лестницы, фасады и кровли. Также здесь заменят инженерные системы и коммуникации, выполнят внутренние отделочные работы. Планируется отремонтировать и школьный пищеблок.

Один из корпусов школы построен ещё в 1948-м году, второй — в 1965-м.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», который является частью федерального проекта «Все лучшее детям».

ИА «Орелград»


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