В Орле нашли подрядчика для школы №29

Здесь сделают капремонт.

По итогам открытого конкурса заключить соответствующий контракт должны с ООО «СК «Гранит»». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Планируемая стоимость работ – 139,7 миллиона рублей. Работы должны будут сдать к 30 ноября текущего года.

В двух корпусах школы приведут в порядок фундамент, входные группы, лестницы, фасады и кровли. Также здесь заменят инженерные системы и коммуникации, выполнят внутренние отделочные работы. Планируется отремонтировать и школьный пищеблок.

Один из корпусов школы построен ещё в 1948-м году, второй — в 1965-м.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», который является частью федерального проекта «Все лучшее детям».

ИА «Орелград»