В Орле ФОК на Матвеева подключили к электросетям

Однако готовность объекта составляет всего 42,5%.

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Сотрудники АО «Орёлоблэнерго» завершили работу по присоединению объекта к электросетям. Для этого здесь проложили около одного километра кабельной линии – напряжением 0,4 киловольт. Она прошла от распределительного пункта до будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.

Отмечается, что на некоторых участках работы проводились не открытым способом, а методом горизонтального бурения. Целью было сохранить асфальтовое покрытие и зеленые насаждения.

Тем не менее, к остальным инженерным сетям ФОК пока не подключён. Строительная готовность объекта составляет 42,5%.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства области, сейчас подрядчик (ООО «АС Монтаж») занимается монтированием витражей, а также выполняет каменную кладку перегородок. Затем он планирует приступить к внутренней отделке помещений.

ФОК должны были сдать в ноябре минувшего года, однако дату перенесли на эту весну. При этом объект существенно подорожал.

ИА «Орелград»