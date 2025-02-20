Орловское зерно утекло в оборот с нарушениями

Россельхознадзор рассказал о масштабах нарушений при декларировании зерна.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с начала текущего года проконтролировано 480 деклараций о соответствии, выданных на зерно. Из них 152, или каждая третья декларация, признаны недействительными, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В качестве примера приводится крестьянское хозяйство «Полан» из Орловской области, которое, по мнению проверяющих, допустило декларирование двух партий пищевой пшеницы и ячменя массой 110 тонн на основании протоколов испытания.

Однако в протоколах не в полном объъме были указаны результаты исследований на содержание в зерне тяжелых металлов, микотоксинов и пестицидов, зараженности и загрязненности зерна вредителями, наличии вредных примесей. Кроме того, выявлен факт выпуска в обращение партии пшеницы на пищевые цели в количестве 512 тонн без подтверждения их соответствия требованиям технического регламента и принятия декларации о соответствии.

«С целью предупреждения нарушений обязательных требований в области качества и безопасности зерна крестьянскому хозяйству объявлены предостережения, – отмечает пресс-служба Управлением Россельхознадзора. – Всего с начала года проведено 106 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, выявлено 118 нарушений и объявлено 226 предостережений».

Ранее ТУ Россельхознадзора сообщало, что в 2024 году было проведено 3001 мероприятие по контролю за оборотом зерновой продукции. Выявлено 637 правонарушений, составлено 33 протокола об административных правонарушениях, по которым вынесено четыре постановления о привлечении виновных к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 56 тысяч рублей. Также было вынесено 29 постановлений о привлечении к ответственности в виде предупреждений.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в целом за минувший год проконтролировано 10,8 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что: 70,3 тысячи тонн зерна выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации сведений декларации о соответствии; 246,4 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств; 69,3 тысячи тонн зерна выпущено в обращение без оформления деклараций; 30,6 тысячи тонн зерна выпущено в обращение без сопроводительных документов.

ИА «Орелград»